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عربي-دولي

ماكرون يبحث مع الرئيس التشادي انسحاب القوات الفرنسية من النيجر

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:55
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي في قصر الإليزيه الأربعاء الأزمات الإقليمية وانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية. 


وقال الإليزيه في بيان له إن الرئيسين ناقشا "مجمل القضايا الإقليمية، بما في ذلك السودان وليبيا والنيجر، فضلا عن عودة قدراتنا العسكرية إلى فرنسا".
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وأضاف أن "اللقاء أتاح أيضا للرئيسين مناقشة سير عملية الانتقال السياسي في تشاد".

وبعد الانقلاب العسكري الذي حصل في النيجر في تموز، طلبت السلطات الجديدة من باريس سحب قواتها من البلاد.

وإزاء هذا الوضع رضخت فرنسا للواقع وقررت سحب قواتها البالغ عديدها 1400 عسكري بالإضافة إلى عتادهم.

وستنفذ فرنسا عملية الانسحاب هذه عبر تشاد بشكل رئيسي.

وسيعود العسكريون الفرنسيون إلى بلدهم على متن رحلات جوية انطلاقا من نجامينا، في حين يفترض أن ينقل عتادهم إلى ميناء دوالا في الكاميرون ضمن قوافل برية ستعبر مناطق تنشط فيها جماعات "جهادية".

وكان ماكرون قال في أواخر ايلول الماضي إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر "بحلول نهاية العام"، لكن خبراء يتوقعون أن تستغرق فترة الانسحاب من النيجر حوالي ستة أشهر بسبب التحديات اللوجستية التي يفرضها هذا الانسحاب.
 
ويتعين على فرنسا إعادة أعتدة يعادل حجمها ألفي حاوية. (RT)
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