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غانتس: سنحتاج لأشهر لهزيمة حماس خاصة إذا شارك حزب الله في الحرب

Lebanon 24
19-10-2023 | 01:26
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قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، وهو وزير دفاع سابق، إن بلاده ستحتاج لأشهر قبل أن تتمكن من هزيمة حركة حماس، خاصة إذا شارك حزب الله في الحرب.

ونقلت صحيفة The Times of Israel عنه القول: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت. الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر، في الشمال أو في أي مكان آخر يمكن أن تستغرق أشهرا. أما التعافي وإعادة البناء، فسيستغرق سنوات".
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وأضاف غانتس: "الهدف ليس فقط هزيمة حماس، بل ضمان أن يصبح الجنوب جنة بنسبة 100%. بعد الحرب، وبعد انتصارنا في كل جبهات معاركنا، سنكرس أنفسنا لهذا التعافي".

ويشار إلى أن غانتس هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي برتبة فريق - خلال مسيرته العسكرية ترأس المنطقة العسكرية الشمالية، وكان أيضا قائدا للقوات البرية. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، شغل منصب رئيس الأركان العامة لجيش إسرائيل. ومن عام 2020 إلى عام 2022، شغل غانتس أيضا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

في يوم 7 تشرين الاول الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. (RT)
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