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إسرائيل تستهدف منازل بأحياء مكتظة في غزة.. وتؤكد تصفية 10 من قوة نخبة حماس (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2023 | 01:51
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أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، واستهداف منازل وبنايات سكنية إلى سقوط المزيد من الشهداء والضحايا الفلسطينيين.

وقال إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، إن 8 أشخاص استشهدوا، وأصيب عشرات آخرون في قصف على منزل وسط خان يونس جنوب غزة. وأضاف أن المنزل يقع بحي مكتظ بالسكان. وقبلها قال التلفزيون الفلسطيني، إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. ولم يذكر التلفزيون عدد الشهداء والجرحى.

يأتي ذلك فيما قال إعلام فلسطيني، إن القوات الإسرائيلية تهدد بقصف 3 أبراج في دير البلح في غزة وجار إخلاؤها. وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخا تحذيريا على أحد أبراج مدينة الزهراء في دير البلح تمهيدا لتدميره، مشيرة إلى ان صاروخا تحذيريا ثانيا استهدف ثاني الأبراج والتي تحتوي على عدد كبير من الشقق السكنية.

إسرائيل تعلن تصفية العشرات من حماس
إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لغاراته على حي الشجاعية في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قواته قامت اليوم الأخير بتصفية عشرات العناصر المنتمية إلى قوة النخبة التابعة لحماس.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم القضاء على ما يزيد على 10 من عناصر هذه القوة في هجوم مركز شنته طائرات مقاتلة.
 
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وقال إن مقاتلات استهدفت رأفت حرب ياسين أبو هلال قائد "لجان المقاومة الشعبية" في منطقة رفح.(العربية)




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