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عربي-دولي

عبر مصر.. مساعدات إنسانية روسية لسكان غزة (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:17
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس ان موسكو أرسلت 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر.  

وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف، في بيان، أن "طائرة خاصة من طراز إيل-76 تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة".

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.
 
 
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وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

وأمس الأربعاء صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.(سكاي نيوز)



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