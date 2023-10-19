عبر مصر.. مساعدات إنسانية روسية لسكان غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس ان موسكو أرسلت 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر.



وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف، في بيان، أن "طائرة خاصة من طراز إيل-76 تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة".



وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

🛫 Russia's EMERCOM to deliver 27 tonnes of humanitarian aid to the people of the Gaza Strip, mainly food supplies: flour, sugar, rice and pasta.



The Il-76 transport aircraft is already en route to Arish in Egypt. The Egyptian Red Crescent will ensure the delivery of the aid. pic.twitter.com/Jy4SdiPWu6 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 19, 2023 Advertisement

وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.



وأمس الأربعاء صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.(سكاي نيوز)







