كانت وزيرة في حكومة حماس.. اسرائيل تغتال جميلة الشنطي





وأكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، استشهاد القيادية الشنطي "أم عبد الله"، وهي مؤسسة الحركة النسائية لحركة حماس، وأول عضو مكتب سياسي نسائية.

Advertisement

وحصلت الشنطي (68 عاما) على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية عام 2013، من كلية "فرحة" للعلوم الأسرية، في جامعة دبي بالإمارات.



واُنتخبت الشنطي عام 2006، عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة حماس. استشهدت عضو المكتب السياسي في حركة حماس جميلة الشنطي، جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي.وأكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، استشهاد القيادية الشنطي "أم عبد الله"، وهي مؤسسة الحركة النسائية لحركة حماس، وأول عضو مكتب سياسي نسائية.وحصلت الشنطي (68 عاما) على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية عام 2013، من كلية "فرحة" للعلوم الأسرية، في جامعة دبي بالإمارات.واُنتخبت الشنطي عام 2006، عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة حماس.

وفي عام 2013، عُيّنت الشنطي "وزيرة" للمرأة في حكومة حماس، التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك.



وبرز اسم الشنطي، في 3 تشرين الثاني 2006، حينما نجحت مسيرة نسائية بقيادتها، في كسر حصار فرضه جيش الاحتلال على مسجد، في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، كان يضم عشرات المقاومين. (عربي 21)