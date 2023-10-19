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عربي-دولي

أهالي مختطفين إسرائيليين يرفضون وصول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:48
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن بعض أفراد عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة، "استشاطوا غضبا"، بعد قرار حكومة بنيامين نتانياهو السماح بنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر مصر "دون الحصول على أي تنازلات" لصالح أقربائهم المختطفين.
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وقالت منظمة "أعيدوهم إلى المنزل الآن" التي تشكلت لتمثيل عائلات المختطفين في بيان إن "قرار السماح بتقديم المساعدات الإنسانية للقتلة في غزة أثار غضبا كبيرا في صفوف أفراد عائلات المختطفين".

وتابعت: "نذكركم بأن الأطفال والرضع والنساء والجنود والرجال المسنين، بعضهم يعاني من مشاكل صحية خطيرة، محتجزون تحت الأرض (..) دون أي شروط إنسانية، فيما تسمح الحكومة بإيصال المساعدات إلى القتلة".

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إنها لن تمنع دخول المساعدات إلى غزة من مصر، لكن لن يُسمح بوصول الإمدادات إلى حركة حماس، وذلك بعد محادثات مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي دعا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن منظمة "أعيدوهم إلى المنزل الآن" لا تمثل جميع أفراد عائلات أولئك الذين يُعتقد أنهم مختطفون في غزة، لكنها المنظمة الأكبر التي تجمعهم.

وتخزن مصر، الدولة الوحيدة التي تشترك في حدود مع قطاع غزة غير إسرائيل، المساعدات على جانبها من الحدود، لكن الشاحنات لم تتمكن من العبور، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

وبعد أن شنت حماس هجوما كبيرا على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول ، قالت إسرائيل إنها ستفرض "حصارا كاملا" على القطاع المكتظ الذي يسكنه 2.3 مليون شخص، وقطعت إمدادات الكهرباء وأوقفت تدفق الغذاء والوقود.

وحذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية"، معلنة في وقت سابق الأربعاء، أن هناك حاجة إلى ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات يوميا لإعادة تأهيل غزة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية.

وهناك 199 إسرائيلي ومزدوجي الجنسية مختطفين من قبل حماس في غزة، منذ هجوم 7 تشرين الأول، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وهددت العائلات التي تمثلها المنظمة بأنه "إذا لم يتم إلغاء هذا القرار الفظيع لمساعدة قتلة غزة، فإن العائلات ستكثف نضالها في المستقبل القريب". ولم تحدد المجموعة الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها.

ونظمت عائلات المختطفين والمتعاطفين معهم احتجاجات منتظمة بالقرب من مقر قيادة كيريا العسكري في تل أبيب، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لإنقاذ أحبائهم.

كما انتقد العديد من أعضاء المجموعة نتنياهو والحكومة الحالية بشدة في مقابلات مع وسائل الإعلام، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
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