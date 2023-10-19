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طهران تحذر: هجمات إسرائيل قد تؤدي لدخول أطراف أخرى ساحة الصراع

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:31
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قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري ، اليوم الخميس، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين قد يؤدي لدخول أطراف أخرى إلى ساحة الصراع.

وحذر باقري، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن دعم إسرائيل من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى إشراك لاعبين جدد بصراعها مع حركة حماس. وقال باقري إن دعم إسرائيل المباشر ومساعدته من قبل الدول الأخرى "يعقد الوضع وقد يؤدي إلى دخول لاعبين جدد إلى الساحة"، وذلك حسب ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.
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أتي ذلك بعدما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء الماضي، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "يجب أن يتوقف فورا"، محذرا من أنه إذا استمرت إسرائيل في هجماتها "فلن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه قوى المقاومة".(العربية)


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