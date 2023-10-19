رئيس الوزراء البريطاني من تل أبيب: أقف معكم في وجه الإرهاب

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة يلتقي فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.

وبعيد وصوله، قال سوناك: "نحن نقف مع إسرائيل". وتوجه للإسرائيليين بالقول: "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب".

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد سوناك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزام بريطانيا بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة إن "كل وفاةٍ مدنية مأساة. والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".

وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون "لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، متعهدا بأن تكون بريطانيا "في طليعة هذا الجهد".





كما سيطالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.

وقال مكتبه إنه إلى جانب زيارة سوناك، سيسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع والسعي إلى حل سلمي. (سكاي نيوز)