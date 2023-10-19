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عربي-دولي
طائرات مسيّرة تهاجم قاعدة التنف في سوريا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-10-2023
|
03:46
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قامت طائرات مسيّرة تابعة لـ "ميليشيات" موالية لإيران بمهاجمة قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا على الحدود مع العراق والأردن.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف، التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند الحدود السورية-العراقية-الأردنية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيّرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.
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ووفقا للمرصد، فقد أدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من الطائرات المسيرة، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وأفاد تقرير آخر أن كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، أطلقت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد 101" على القاعدة العسكرية الأميركية في التنف، كما أطلقت صاروخين "فجر" على منشأة عسكرية أميركية في منطقة كونوكو النفطية بالقرب من دير الزور.
ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيات التابعة لإيران سوف تستمر بشن هجمات على قواعد القوات الأميركية تحت شعار "الانتقام لغزة".(سكاي نيوز)
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