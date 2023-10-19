24
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مزودة بصواريخ موجهة.. مدمرة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
19-10-2023
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الخميس، ان المدمرة "يو.إس.إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.
وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة "إكس" أن إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية".
Advertisement
جاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من تشرين الأول الجاري وما أعقبه من هجمات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
12:54 | 2023-10-18
18/10/2023 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2023-10-18
18/10/2023 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
08:00 | 2023-10-18
18/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكسير مقهى "ستاربكس" في المنارة! (فيديو)
Lebanon 24
تكسير مقهى "ستاربكس" في المنارة! (فيديو)
13:59 | 2023-10-18
18/10/2023 01:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة حتى هذا الموعد.. وتحذير من الأب خنيصر
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة حتى هذا الموعد.. وتحذير من الأب خنيصر
03:05 | 2023-10-19
19/10/2023 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:41 | 2023-10-19
بالصور... أميركا تُرسل المدمرة "يو إس إس كارني" إلى الشرق الأوسط
06:36 | 2023-10-19
رويترز: إسرائيل تخطط لعملية "وحشية غير مسبوقة" في غزة
06:14 | 2023-10-19
تفصيل مهمّ كشف الكثير... مستشار ألمانيا انبطح أرضاً في إسرائيل هل هي "مسرحيّة"؟ (صورة)
06:00 | 2023-10-19
مصر تستعد لـ"جمعة الغضب" على إسرائيل بعد تحذير السيسي
05:30 | 2023-10-19
تقرير لـ"Wall Street Journal" يكشف: القنبلة التي استهدفت المستشفى في غزّة أميركيّة الصنع
05:08 | 2023-10-19
تعليمات إسرائيليّة للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان... هذا ما طُلِبَ منهم
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
19/10/2023 13:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
19/10/2023 13:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
19/10/2023 13:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24