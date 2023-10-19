Advertisement

عربي-دولي

مزودة بصواريخ موجهة.. مدمرة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1120019-638333102504217675.png
Doc-P-1120019-638333102504217675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الخميس، ان المدمرة "يو.إس.إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة "إكس" أن إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية".
Advertisement

جاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من تشرين الأول الجاري وما أعقبه من هجمات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:41 | 2023-10-19
06:36 | 2023-10-19
06:14 | 2023-10-19
06:00 | 2023-10-19
05:30 | 2023-10-19
05:08 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24