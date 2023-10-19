مزودة بصواريخ موجهة.. مدمرة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط

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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الخميس، ان المدمرة "يو.إس.إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة "إكس" أن إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية".جاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من تشرين الأول الجاري وما أعقبه من هجمات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.(العربية)