مصادر استخباراتية تكشف.. "صاروخ فلسطيني" ضرب مستشفى المعمداني بغزة؟

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، الأربعاء، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن "بعض المسلحين الفلسطينيين في غزة يعتقدون أن الانفجار الذي استهدف مستشفى الأهلي ناجم على الأرجح عن صاروخ أو إطلاق صاروخي خاطىء نفذته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية". وأضافت واتسون أن واشنطن "تستمر في العمل من أجل تأكيد ذلك".



وأوضحت أن التقييم الأميركي مستند إلى تحليل الولايات المتحدة صورا ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات. تشير مصادر استخباراتية وأدلة أولية إلى أن "صاروخا فلسطينيا" أطلقته حركة الجهاد الإسلامي، تسبب في الانفجار المميت الذي وقع بمحيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، وهو الأمر الذي تنفيه جهات فلسطينية.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، الأربعاء، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن "بعض المسلحين الفلسطينيين في غزة يعتقدون أن الانفجار الذي استهدف مستشفى الأهلي ناجم على الأرجح عن صاروخ أو إطلاق صاروخي خاطىء نفذته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية". وأضافت واتسون أن واشنطن "تستمر في العمل من أجل تأكيد ذلك".وأوضحت أن التقييم الأميركي مستند إلى تحليل الولايات المتحدة صورا ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى" أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.



لكن الجيش الإسرائيلي نفى مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي"، ما استدعى نفياً من الأخيرة.

معلومات استخباراتية وأدلة

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون للصحيفة إن المعلومات الاستخباراتية تكشف أن الانفجار سببته الجهاد الإسلامي، ما يدحض الادعاءات الفلسطينية بأن غارة إسرائيلية تسببت في الانفجار.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات حساسة، قولهم "إنهم اعتمدوا في تحليلهم الأولي على خيوط متعددة من المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى أن الانفجار الذي وقع في المستشفى سببته حركة الجهاد". وتتضمن الأدلة بيانات الأقمار الاصطناعية والتي تظهر إطلاق صواريخ من مواقع مقاتلين فلسطينيين داخل غزة.

وقال المسؤولون إن وكالات الاستخبارات الأميركية قامت أيضا بتحليل مقطع فيديو مفتوح المصدر، وهي تسجيلات جمعها صحفيون وآخرون، لعملية الإطلاق والتي تظهر أنه "لم يأت من اتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية".



وجمعت الولايات المتحدة إشارات استخباراتية "موثوقة للغاية"، والتي تشمل المراقبة الإلكترونية، مما يشير إلى أن الانفجار الذي وقع في المستشفى سببته حركة الجهاد، مما يدعم ادعاء إسرائيل بأنها لم تكن مسؤولة عن الانفجار، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".



وقال مسؤولون دفاعيون إن تقييم واشنطن بأن إسرائيل لم تكن وراء الانفجار في المستشفى استند "جزئيا" إلى اعتراضات الاتصالات وغيرها من المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الولايات المتحدة.

ماذا يقول المحللون؟

أشار محللون يدققون في الصور المتاحة للانفجار الذي وقع، الثلاثاء، إلى أن موقع الانفجار لا يحمل بصمات هجوم بقنبلة أو صاروخ من الأنواع التي تستخدمها إسرائيل عادة.



ومن جانبه قال، مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو خبير في القضايا العسكرية والأمنية: "ليس لدينا أي مؤشرات على حدوث غارة جوية".



وفي سياق متصل، قال محلل الاستخبارات، بليك سبندلي، "في الوقت الحالي، تشير رجحان الأدلة إلى أن صاروخ حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين أصاب المنطقة".



وقال، جستين برونك، المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث في لندن، إن الصور المنشورة تظهر أيضا عدم وجود أنماط شظايا مرتبطة بقنابل القوات الجوية الإسرائيلية. (الحرة)