خيبة أمل صينية حيال الفيتو الأميركي في مجلس الأمن

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أبدت الصين "خيبة أمل عميقة" حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس.وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية".ودعت ماو نينغ مجلس الأمن الدولي إلى "القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب".وكانت الولايات المتحدة استخدمت، أمس الأربعاء، الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وجرى تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.وصوّت 12 عضوا لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت. (سكاي نيوز)