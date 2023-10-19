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عربي-دولي

احتجاجًا على دعم إسرائيل... استقالة مسؤول بالخارجية الأميركية

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:23
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أعلن مدير مكتب الشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأميركية جوش بول استقالته من منصبه بسبب نهج الرئيس جو بايدن تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال في بيان نقلته "روسيا اليوم": "إنه قرر الاستقالة بسبب خلاف سياسي مرتبط باستمرار تقديم المساعدات الفتاكة لإسرائيل".
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وأشار إلى شعوره بأنه "مضطر إلى تقديم الاستقالة لأنه غير قادر على الضغط من أجل سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأميركية".

وقال بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، والذي يتعامل مع صفقات الأسلحة إنه ناقش بشكل كبير "جهود تغيير السياسة المرتبطة بمبيعات الأسلحة المثيرة للجدل"، مضيفا: "كان من الواضح أنه ليس بإمكاني تغيير أي شيء هنا، وعليه قدمت استقالتي". (RT)
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