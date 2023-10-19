تعليمات إسرائيليّة للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان... هذا ما طُلِبَ منهم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ إسرائيل أعطت تعليمات للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجّه إلى أماكن محصنة.

ويأتي ذلك بعد إطلاق صاروخين من لبنان باتّجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتيّ ميس الجبل وحولا.