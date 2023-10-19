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عربي-دولي

لها مقرٌ في بيروت... تعرفوا إلى حركة "الجهاد الإسلامي" وعلاقتها بـ"حماس"

Lebanon 24
19-10-2023 | 09:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ حركة الجهاد الإسلامي، هي ثاني أكبر جماعة مسلحة في غزة، بعد حماس الأكبر حجما، التي تسيطر على غزة وتحكمها منذ عام 2007، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتأسست حركة الجهاد الإسلامي في الثمانينات في قطاع غزة وتحتفظ بوجود لها في القطاع والضفة الغربية. 
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ويعتقد المحللون أن حركة الجهاد الإسلامي تمتلك مخزونها الخاص من الصواريخ وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات، وشارك جناحها العسكري "سرايا القدس"، في الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.

ومن شبه المؤكد أنها تحتفظ بقدرات قتالية كافية لإطلاق الصواريخ وكذلك لمحاربة أي قوات إسرائيلية تدخل غزة في هجوم بريّ.

وتحصل حركة الجهاد الإسلامي على تمويل وخبرة من إيران تقدره إسرائيل بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، ولها مقرات في بيروت ودمشق، وزاد في الآونة الأخيرة انتشارها في الضفة الغربية، رغم أن انتشارها هناك محدود بشكل أكبر من غزة، بحسب "رويترز".

وكثيرا ما تتحالف حماس والجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، ولكن على خلاف حماس، لم تنافس حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، ويبدو أنها لا تطمح في تشكيل حكومة في غزة أو الضفة الغربية.

وعلى الرغم من تعاونها الوثيق في كثير من الأحيان، إلا أن الجهاد الإسلامي وحماس "متنافستان".

خلال 3 أيام من المعارك بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، لم تتدخل حركة حماس التي تسيطر على القطاع لدعم "الجهاد"، وسط مؤشرات على تنافس  الحركتين على "حكم غزة"، في ظل خلافات "سياسية وأيدلوجية" واسعة بين الطرفين، ما يثير التساؤلات حول تداعيات ذلك الخلاف.
وحالت الاختلافات الاستراتيجية والأيديولوجية والشخصية لفترة طويلة دون أي تقارب حقيقي بين حماس والجهاد الإسلامي.

وغالبا ما تعمل حركة الجهاد الإسلامي بشكل مستقل عن حماس وتركز في المقام الأول على المواجهات العسكرية.

وفي بعض المناسبات، ظلت حماس على الحياد عندما اشتبكت الجهاد الإسلامي مع إسرائيل.

وفي حالات أخرى، انضمت حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي في قتال الجيش الإسرائيلي. (الحرة)
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