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عربي-دولي

مصر تستعد لـ"جمعة الغضب" على إسرائيل بعد تحذير السيسي

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:00
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تستعد الميادين المصرية لمظاهرات عارمة تحت مسمى "جمعة الغضب"، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بحرب كبيرة على غزة ومدن فلسطينية أسقطت مئات الضحايا.
 
ودعت الأحزاب المصرية للمظاهرات في عدة ميادين، بعد تحذير السيسي من إمكانية خروج الملايين من المصريين للشوارع لرفض تهجير الفلسطنيين إلى سيناء.
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المصدر: روسيا اليوم
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