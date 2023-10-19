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عربي-دولي

تفصيل مهمّ كشف الكثير... مستشار ألمانيا انبطح أرضاً في إسرائيل هل هي "مسرحيّة"؟ (صورة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:14
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نال مقطع فيديو للمستشار الألماني أولاف شولتس بينما ينبطح أرضا في مطار تل أبيب انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي في عمق الصورة، طائرة أخرى يصعد إليها الركاب من دون أي منغصات، ما طرح تساؤلات عما إذا كان المشهد برمته مجرد مسرحية. (روسيا اليوم)
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