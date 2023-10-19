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رويترز: إسرائيل تخطط لعملية "وحشية غير مسبوقة" في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:36
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نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن العملية الإسرائيلية في غزة ستتسم بـ "شراسة غير مسبوقة".

ووفق ما أفادت به "رويترز" فإن العملية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية" سوف تتميز بضراوة غير مسبوقة وستكون "مختلفة عن أي شيء قامت به إسرائيل من قبل في قطاع غزة".
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ووفقا لتقارير إعلامية، تخطط إسرائيل "لتدمير البنية التحتية في غزة حتى على حساب أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين"، ودفع سكان القطاع إلى الحدود مع مصر، وملاحقة "حماس" من خلال تفجير شبكة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها الحركة لأغراض العمليات.

وأضافت "رويترز"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنهم ليس لديهم أي فكرة عما سيبدو عليه المستقبل بعد الحرب.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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