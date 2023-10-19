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عربي-دولي

بالصور... حاول خنق حبيبته وأطلق النار على 4 أشخاص

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:00
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حاول رجل تركي يدعى أحمد جان غبن، خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان في ولاية أضنة، لكنها صرخت، فحاول 4 رجال إنقاذها، وهو ما تمّ بالفعل، إلا أن نجاتها من الخنق على يد عشيقها كان مكلفاً، فقد قُتِل شخص واحد وأصيب 3 بجروح جرّاء ذلك.
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وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام نقلاً عن عشيقة الرجل التركي، فقد قام عشيقها بإطلاق النار من مسدّسه الشخصي على 4 رجال كانوا يحاولون إخراج عشيقته من بين يديه، وهو ما أدى لمقتل شخصٍ واحد وإصابة 3 آخرين بجروح وهم يتلقون العلاج الآن في مستشفى سيحان الحكومي الذي يقع في وسط الولاية. (العربية)
 
 
القاتل في قبضة الشرطة

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