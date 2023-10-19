"حرب غزة ستطول".. نتنياهو: نحتاج لدعم بريطانيا وسوناك: نحن معكم





وقال نتنياهو لسوناك، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مباحثات جمعتهما، إن حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة.

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واعتبر أن "الحرب ضد حماس ليست معركة إسرائيل وحدها بل العالم أجمع، ويجب أن يتحد العالم للقضاء على حماس". وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس إلى تل أبيب، وأجرى مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال نتنياهو لسوناك، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مباحثات جمعتهما، إن حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة.واعتبر أن "الحرب ضد حماس ليست معركة إسرائيل وحدها بل العالم أجمع، ويجب أن يتحد العالم للقضاء على حماس".

وأضاف: "لن نتراجع وسننتصر على حماس ونطلق سراح الرهائن. شعبنا متحد ومستعد للقيام بكل ما ضروري في مواجهة الإرهاب".

من جهته، قال سوناك: "نأسف للمشاهد المروعة واللحظات الصعبة التي تمر بها إسرائيل، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



وشدد سوناك بالقول إن "بريطانيا ستواصل التعاون مع إسرائيل للإفراج عن الرهائن". وأضاف بالقول: "أثمن قرار السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وندعمه".





وخلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي، قال سوناك: "من المهم توفير المياه والغذاء والأدوية للمدنيين في غزة"، معتبراً أن "الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حركة حماس"، فيما أعرب الرئيس الإسرائيلي عن رغبة بلاده في "استعادة الرهائن"، وطالب "بضغط دولي أكبر على حماس".



وكان قد قال سوناك بعد وصوله إلى تل أبيب: "نحن نقف مع إسرائيل". وتوجه للإسرائيليين بالقول: "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب". (العربية)