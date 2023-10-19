Advertisement

عربي-دولي

مقتل أحد قادة حماس في ضربة جوية إسرائيلية.. من هو؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1120108-638333253792834426.PNG
Doc-P-1120108-638333253792834426.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت تقارير إعلامية من غزة، الخميس، بأن جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني، التابع لحماس، في قطاع غزة، لقي حتفه مع أفراد عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية بالقطاع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني التي تقودها حماس في غزة.
Advertisement

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق عن مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، جميلة الشنطي، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزلها بقطاع غزة الخميس. (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-10-19
09:37 | 2023-10-19
09:30 | 2023-10-19
09:10 | 2023-10-19
09:00 | 2023-10-19
08:49 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24