مقتل أحد قادة حماس في ضربة جوية إسرائيلية.. من هو؟

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أفادت تقارير إعلامية من غزة، الخميس، بأن جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني، التابع لحماس، في قطاع غزة، لقي حتفه مع أفراد عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية بالقطاع.وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني التي تقودها حماس في غزة.يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق عن مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، جميلة الشنطي، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزلها بقطاع غزة الخميس. (سكاي نيوز)