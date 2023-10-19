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"غوغل" يحذف سيناء من الخرائط

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:15
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غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه.

واكتشف عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على غوغل أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها.
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وأكد البعض أنه تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان موجوداً في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه. (روسيا اليوم)
 
 
غوغل يحذف سيناء من الخرائط وغضب كبير في مصر
 
 

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