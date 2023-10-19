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عربي-دولي

أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية و"الإجلاء" في قطاع غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 09:30
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أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، عن استعداد القوات التركية "للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء، بما يتماشى مع التوجيهات".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، "القوات المسلحة التركية، لديها خبرة في مجالي الإخلاء والدعم الصحي، والعنصر الأهم في تنفيذ جهود الإغاثة، هو ملائمة البيئة في المنطقة".
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في سياق متصل، دان المتحدث قصف إسرائيل للمستشفى الأهلي المعمداني قائلا: "إن قتل المدنيين الأبرياء، وأغلبهم من الأطفال والنساء، في تجاهل واستخفاف بالقانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، هو نهاية الإنسانية جمعاء".

وأكد على ضرورة إنهاء "الصراعات" بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن، من أجل السلام في المنطقة والعالم. (روسيا اليوم)  

المصدر: روسيا اليوم
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