"فورين بوليسي": 5 أحداث حاسمة ساعدت في الوصول إلى الحرب في غزة

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ مقالاً في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، انتقد الولايات المتحدة بأنها سبب رئيسي في الحرب الجارية الآن بين فلسطين وإسرائيل.



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فالإسرائيليون وأنصارهم يريدون لوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على كل شيء. واستهل الكاتب ستيفن والت مقاله بأنه في وقت يحزن فيه الإسرائيليون والفلسطينيون على موتاهم وينتظرون أخبارا عن المفقودين الآن، فإن الميل إلى البحث عن شخص يُلام يكون مستحيلا على الكثيرين مقاومته.فالإسرائيليون وأنصارهم يريدون لوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على كل شيء.

وأولئك المتعاطفون مع القضية الفلسطينية يرون المأساة باعتبارها النتيجة الحتمية لعقود من الاحتلال والمعاملة القاسية والممتدة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ويصر آخرون على أن هناك الكثير من اللوم، وأن أي شخص يرى أن أحدا من الطرفين بريء تماما والآخر مسؤولا وحده، قد فقد أي قدرة على الحكم المنصف.



ويرى والت أنه من المحتم أن يؤدي الجدال حول أي من الأطراف المباشرة الأكثر مسؤولية إلى حجب الأسباب المهمة الأخرى التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع الطويل بين الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين. ومع ذلك ينبغي ألا تغيب عن بالنا هذه العوامل الأخرى حتى أثناء الأزمة الحالية، لأن آثارها قد يستمر صداها بعد فترة طويلة من توقف القتال الحالي.



وركز والت على 5 من الأحداث الحاسمة التي رأى أنها ساعدت في الوصول إلى الأحداث المأسوية التي وقعت في الأسبوعين الماضيين.



واعتبر أن حرب الخليج عام 1991 هي البداية، إضافة إلى تداعياتها المتمثلة في مؤتمر مدريد للسلام، عندما برزت الولايات المتحدة كقوة خارجية بلا منازع في شؤون الشرق الأوسط، وبدأت تحاول بناء نظام إقليمي يخدم مصالحها.



وكان الحدث الحاسم الثاني هو المزيج المشؤوم من هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية والغزو الأميركي اللاحق للعراق في عام 2003، حيث لم يكن قرار الغزو مرتبطا إلا بشكل عرضي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم دعم العراق في عهد حزب البعث للقضية الفلسطينية بعدة طرق.



وبعد فوات الأوان، كان الحدث الرئيسي الثالث آنذاك هو تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصيري عن خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 الخاصة بالملف النووي مع إيران وتبنيه سياسة "أقصى ضغط" بدلا من ذلك.



والتطور الرابع كان ما أطلق عليه "اتفاقات أبراهام"، التي أشار النقاد إلى أنها لم تفعل سوى القليل نسبيا لتعزيز قضية السلام لأن أيا من الحكومات العربية المشاركة لم تكن معادية لإسرائيل أو قادرة على إيذائها. وحذر آخرون من أن السلام الإقليمي سيظل بعيد المنال طالما ظل مصير 7 ملايين فلسطيني يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية بدون حل.



وأما العامل الخامس فليس حدثا واحدا، بل هو فشل الولايات المتحدة الدائم في إنهاء ما يسمى "عملية السلام" بنجاح. فقد احتكرت واشنطن الإشراف على عملية السلام منذ اتفاقات أوسلو، ولم تؤد جهودها المختلفة إلى أي مكان في النهاية. (الجزيرة)