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عربي-دولي

إستشهاد صحافي بعد استهدافه مع شقيقه في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:49
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أفادت "الجزيرة"، عن استشهاد الصحافي خليل أبو عاذرة، بعد استهدافه مع شقيقه في منطقة حيّ النصر، في رفح في غزة.
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صحافي

غزة

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