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عربي-دولي

السيسي والملك عبد الله الثاني يرفضان سياسة العقاب الجماعي في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 09:10
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الآردني الملك عبد الله الثاني في ختام لقائهما الخميس في القاهرة الى "الوقف الفوري للحرب على غزة".
 
 
وأكدا في بيان مشترك رفضهما لـ"سياسة العقاب الجماعي" لقطاع غزة.
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وحذر السيسي وعبد الله الثاني من "كارثة" إقليمية في حال اتساع نظاق تلك الحرب.

وشدد الجانبان على موقف البلدين الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة، وأكدا أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر مرفوضة، وضرورة وقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
 
وحذرا من أن عدم توقف الحرب واتساعها، سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بكارثة تخشى عواقبها.
 
اعتبرا أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، "مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل". كما جرى التأكيد على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية. (سكاي نيوز)
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