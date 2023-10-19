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"نيوزويك": احتمال إنقاذ كل الأسرى الإسرائيليين منخفض جدا

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:30
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ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاجاري، إن عدد الأشخاص الذين يعتقد أن حماس اختطفتهم وصل إلى 203.
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ووفقا للمجلة تعتبر إسرائيل المسؤولة عن عملية إنقاذ الأسرى، وتخطط لتنفيذ هذه المهمة بشكل مستقل. وشدد المصدر الذي لم يذكر اسمه على أن واشنطن بدورها تتصرف "وإحدى يديها مقيدة خلف ظهرها".

وقال المصدر للمجلة: "هناك إدراك قاتم بأن احتمالية إنقاذ جميع الرهائن منخفضة للغاية. علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ".

ونقلت المجلة عن عدة مصادر مطلعة القول، إن تطورات الوضع مع السجناء سيبقى إلى حد كبير في مجال العمل السري. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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