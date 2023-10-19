طبيبة فلسطينية تنهار خلال حديثها عن شهداء القصف الاسرائيلي: "مش عارفين وين نحط الصغار"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيبة فلسطينية تصرخ وتبكي بسبب أعداد الشهداء والجرحى الكبيرة في أحد مستشفيات غزة، جراء القصف الإسرائيلي.

وعند حديثها للإعلام، انهارت الطبيبة أمام عدسات الكاميرات وقالت وهي تبكي وتصرخ: "مش هيك مش لها الدرجة صغار هذولا ميتين، مش ملاحقين احنا، مش ملاحقين حالنا.. يشوفونا يتطلعولنا احنا دمنا زي دم الناس التانيين حرام عليهن، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت: "مش عارفين وين نحط الصغار، مش عارفين وين نحط الكبار، النساء اتعرت، الشباب راحوا، الشيوخ راحوا، حرام عليهن".