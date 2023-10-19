بينهم وزير سابق... مذكرات توقيف في فرنسا بحقّ 4 مسؤولين في الجيش السوري

أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحقّ أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، ما أدى إلى مقتل مدني فرنسي سوري.



وبين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب". (روسيا اليوم)

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