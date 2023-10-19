Advertisement

عربي-دولي

بينهم وزير سابق... مذكرات توقيف في فرنسا بحقّ 4 مسؤولين في الجيش السوري

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1120164-638333345360634122.jpg
Doc-P-1120164-638333345360634122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحقّ أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، ما أدى إلى مقتل مدني فرنسي سوري.

وبين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:24 | 2023-10-19
11:00 | 2023-10-19
10:30 | 2023-10-19
10:16 | 2023-10-19
10:00 | 2023-10-19
09:37 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24