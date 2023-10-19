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بينهم أكثر من 1500 طفل... حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:24
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الذي سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 قتيلا.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".
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وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، قد أعلن في بيان الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
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