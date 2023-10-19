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عربي-دولي

تحذيرٌ إيراني عاجل بشأن "وضع الشرق الأوسط".. ماذا سيحدث؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:48
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنّ منطقة الشرق الأوسط "على برميل بارود، من الممكن أن ينفجر، وتخرج الأمور عن السيطرة في أيّ لحظة".

وقال أمير عبد اللهيان، خلال تصريحٍ له قبيل مغادرته مدينة جدّة السعودية، إنّ الجميع "قلقٌ من انتشار الحرب"، مشيراً إلى أنّ "الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة يؤكد أنّ الحرب يمكن أن تحدث في أيّ لحظة".
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وقال وزير الخارجية الإيراني إنّ من المثير للسخرية أن يقوم رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن بالتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، من خلال إرساله 20 شاحنة محمَّلة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأمل أمير عبد اللهيان أن تنتهي جرائم الحرب ضد سكّان غزّة في أقربٍ وقتٍ ممكن.
 
 

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