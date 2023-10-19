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عربي-دولي

خطوة إسرائيلية مُفاجئة.. هذا ما فعلته بسفاراتها في الشرق الأوسط!

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:53
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قالت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء يوم الخميس، إن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.

والأربعاء، طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن بعد مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني، كما أجلت موظفي سفارتيها في المغرب ومصر.
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كذلك، رفعت القنصلية الإسرائيلية في أنقرة حالة التأهب الأمني للإسرائيليين في تركيا إلى أعلى مستوى.

وبرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب المغادرة بـ"تزايد التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج"، محذراً الإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وتعرضت سفارات إسرائيل في الأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة لزحف شعبي غاضب احتجاجاً على جريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة.

واستهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الجاري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. (روسيا اليوم)
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