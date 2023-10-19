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عربي-دولي

غوتيريش: لوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية في غزة.. وشكري: لا بديل سوى طاولة المفاوضات

Lebanon 24
19-10-2023 | 12:22
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ووصف ما يحدث في القطاع بالكارثة الانسانية.

وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال غوتيريش: "غزة تحتاج إلى مساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام".
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وأضاف: "هذه الأزمة بدأت بسبب أفعال حركة حماس بخطف الإسرائيليين وقتلهم، وهذا أدى لحصار كامل من إسرائيل على غزة، وحملة قصف إسرائيلي، تكبدها المدنيون".

وشدد على أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي، وأن احترام المدنيين، واستهداف مقار الأمم المتحدة والمستشفيات أمر مرفوض، حسب القانون الدولي.

وطالب بالتدخل الفوري، وإطلاق الرهائن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان غزة.

كما اعتبر أن "الشعب الفلسطيني له مطالب مشروعة بعد أعوام من الاحتلال، هذه المظالم لا يمكن أن تبرر الهجمات الإرهابية، وتلك الهجمات، لا يمكنها أيضا أن تبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطيني".

كما جدد مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار من أجل غايات إنسانية، لأن الفلسطينيين في غزة منذ أسبوعين لم يحصلوا على الماء والكهرباء.

من جهته، قال الوزير المصري: "يجب أن يسمح بدخول المساعدات العاجلة إلى غزة"، مؤكداً حرص بلاده على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش، لاستقبال المساعدات إلى غزة.

وقال: "وسط غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات، لتفعيل حل الدولتين"، مناشداً الجميع لتغليب صوت العقل، وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.
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