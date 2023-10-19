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منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة... 16 صحافياً فلسطينياً استشهدوا

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:44
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اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين مقتل 16  صحافيا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول الجاري.

وأفادت النقابة ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة في بيان عن "استشهاد 16 من الصحافيين الفلسطينيين فيما أصيب العشرات بجروح". 
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وفي وقت سابق من الاثنين، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، إن نحو 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، منها، مكتب الوكالة الفرنسية، ووكالة معا الإخبارية.

وكشف نقيب الصحافيين الفلسطينيين في غزة تحسين الأسطل أنه تم تدمير غالبية المؤسسات الإعلامية في غزة، وقرابة 80 بالمئة من الصحفيين غادروا مدينة غزة نحو الجنوب في رفح وخان يونس ودير البلح، بسبب التهديدات الإسرائيلية.

 وأضاف: "الآن مدينة غزة وشمال القطاع خارج التغطية الإعلامية وهو ما يشكل خطورة كبيرة، لأن جرائم حرب سيتم ارتكابها بدون تغطية وفي غياب لوسائل الإعلام".
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