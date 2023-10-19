الإتفاق على دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يبصر النور!

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وأضافت الصحيفة أنه تم إصلاح الطرق يوم الخميس، حتى تتمكن الشاحنات الكبيرة المحملة بالمساعدات من المرور عبر المعبر، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصادر، أنه تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الامم المتحدة من المتوقع أن يسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدخول غزة من مصر، على الرغم من أن تفاصيل كيفية وتوقيت تسليم الغذاء والدواء لم تُعرف على الفور.وتشمل الصفقة وفق الصحيفة، رفع علم الأمم المتحدة على معبر رفح وقيام مراقبين دوليين بتفتيش شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى غزة، لتلبية طلب إسرائيل، وفقا لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.وهناك آمال كبيرة في أن تتمكن شاحنات المساعدات من العبور إلى غزة يوم الجمعة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.