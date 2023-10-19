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عربي-دولي
العراق ... المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأميركية
Lebanon 24
19-10-2023
|
15:08
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في الأنبار برشقة صاروخية.
وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق .
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