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عربي-دولي

"مجزرة مستشفى المعمداني"... المجلس الأوروبي يطالب بـ"تحقيق جاد"

Lebanon 24
19-10-2023 | 15:21
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يتعين إجراء "تحقيق جاد" في الانفجار الذي وقع هذا الأسبوع في مستشفى المعمداني غزة وأودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال هذا الأسبوع إنه بناء على ما رآه فإن الانفجار نفذه "الفريق الآخر"، في إشارة إلى المسلحين الفلسطينيين، في حين ألقت الدول العربية باللوم على إسرائيل.
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة.
 
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