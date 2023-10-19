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عربي-دولي

كانت متجهة نحو اسرائيل.. سفينة حربية أميركية تعترض صواريخ أطلقها حوثيون

Lebanon 24
19-10-2023 | 15:57
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أكّد البنتاغون إسقاط مسيرات أطلقها الحوثيون، مؤكداً أنها كانت تتجه نحو اسرائيل.
 
كما أشار البنتاغون إلى أن لا إصابات وقعت خلال محاولة الاستهداف هذه.

وكان مسؤولان أميركيان قد كشفا لشبكة CNN، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن.
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وقال أحد المسؤولين إن الصواريخ أطلقها مقاتلو الحوثيين، فيما قال الآخر إنه تم اعتراض صاروخين أو 3 صواريخ.

ولفت المصدران إلى أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، ومن الممكن أن تكون قد أطلقت على السفينة "يو إس إس كارني" أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

وكانت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" قد عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر، وقالت قيادة قوات الأسطول الأميركي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إنها "ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".
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