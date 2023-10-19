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بعد المستشفى.. القوات الإسرائيلية تستهدف كنيسة في غزة! (فيديو وصور)

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:13
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قصفت قوات الجيش الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، والتي لجأ إليها مئات النازحين، وأسفر ذلك عن استشهاد طفلة وعشرات الإصابات.

وأكد المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في فلسطين "قيام الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة جديدة بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس بمدينة غزة،  مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى".

كما أعلنت حركة "حماس" سقوط قتلى في حرم الكنيسة المستهدفة.
 
ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر فلسطينية قولها إن 400 نازح تواجدوا داخل الكنيسة قبل استهدافها.
 
من جهتها، استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قصف إسرائيل أحد مباني كنيستها في غزة.
 
 
 
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