ما أهمية معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر؟

يعتبر معبر رفح بين غزة ومصر، المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة، كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية.



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ويقع المعبر في جنوب قطاع غزة، وهو شريط ضيق من الأرض يسكنه 2.3 مليون نسمة ويقع بين إسرائيل ومصر والبحر المتوسط. كما انه الطريق الوحيد المحتمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أن المعبر نقطة الخروج الوحيدة لسكان القطاع الساعين للفرار، بعدما فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على غزة، وقطعت الكهرباء عن القطاع ومنعت دخول جميع إمدادات الغذاء والوقود إليه.



وتوجه حاملو جوازات السفر الأجنبية ومنهم أميركيون إلى المنطقة المجاورة على أمل السماح لهم بالخروج بموجب أي اتفاق. وأصبح المعبر محور اهتمام في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس مع توجه مئات الآلاف من الفلسطينيين صوب جنوب غزة من شمال القطاع هربا من القصف الإسرائيلي.ويقع المعبر في جنوب قطاع غزة، وهو شريط ضيق من الأرض يسكنه 2.3 مليون نسمة ويقع بين إسرائيل ومصر والبحر المتوسط. كما انه الطريق الوحيد المحتمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أن المعبر نقطة الخروج الوحيدة لسكان القطاع الساعين للفرار، بعدما فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على غزة، وقطعت الكهرباء عن القطاع ومنعت دخول جميع إمدادات الغذاء والوقود إليه.وتوجه حاملو جوازات السفر الأجنبية ومنهم أميركيون إلى المنطقة المجاورة على أمل السماح لهم بالخروج بموجب أي اتفاق.



وطلبت إسرائيل أيضا من سكان غزة التحرك جنوبا بالقرب من رفح للاحتماء من القصف لكن السكان يقولون إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع المكتظ.



