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سوريا ... قذائف صاروخية تستهدف قاعدة أميركية في دير الزور

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:52
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استهدفت قذائف صاروخية قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي بدير الزور شرقي سوريا، بحسب ما ذكر التلفزيون العربي.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن هجوماً بمسيرات وصواريخ جرى على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.
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