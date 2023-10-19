إتصالٌ بين بن سلمان وغوتيريش بشأن غزة.. خبرٌ يكشف مضمون المحادثة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلال اتصال هاتفي التصعيد العسكري في قطاع غزة.



وأضافت الوكالة أن ولي العهد أكد أهمية "خفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف".

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