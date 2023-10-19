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زعماء عرب رفضوا لقاء بايدن

Lebanon 24
19-10-2023 | 18:00
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رفض زعماء عرب فكرة اللقاء مع الرئيس الأميركي، خلال فترة الاستعدادات للزيارة، قبل توقف العمليات العسكرية في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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