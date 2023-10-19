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عربي-دولي
سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
Lebanon 24
19-10-2023
|
17:28
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استهدف قصف إسرائيلي موقعاً بالقرب من كنيسة في غزة، ممّا أدى لتدمير جزء من المبنى ومقتل شخصين حتى الآن وسقوط عدد من الإصابات.
وقال حارس كنيسة الروم الأرثوذوكس: "أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس ثم قصفتها القوات الإسرائيلية.
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وأعلنت وزارة داخلية حكومة حماس أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.
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