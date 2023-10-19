سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

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استهدف قصف إسرائيلي موقعاً بالقرب من كنيسة في غزة، ممّا أدى لتدمير جزء من المبنى ومقتل شخصين حتى الآن وسقوط عدد من الإصابات.وقال حارس كنيسة الروم الأرثوذوكس: "أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس ثم قصفتها القوات الإسرائيلية.وأعلنت وزارة داخلية حكومة حماس أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.