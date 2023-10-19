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عربي-دولي

"موديز" تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل

Lebanon 24
19-10-2023 | 18:30
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وضعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع الدائر مع حركة حماس.
وكانت الوكالة قد حذّرت إسرائيل الأسبوع الماضي من أن استمرار الصراع لفترة طويلة مع حماس قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.
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