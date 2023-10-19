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عربي-دولي

أميركا تعترض صواريخ ومسيّرات حوثية يحتمل أنها متّجهة لإسرائيل

Lebanon 24
19-10-2023 | 19:00
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أسقطت مدمّرة أميركية في البحر الأحمر الخميس 3 صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل"، على ما أعلن البنتاغون.
وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين إنّ ثلاثة "صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيّرة عدّة جرى اعتراضها من قبل المدمّرة"، مضيفا أن "الهجوم تم شنه من اليمن ويحتمل أن يكون موجّهاً إلى أهداف في إسرائيل".
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وكانت المدمّرة "يو إس إس كارني" تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأميركي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأشار المتحدّث إلى أنّ "الصواريخ أُطلقت من اليمن حيث يخوض المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران حرباً ضدّ الحكومة المدعومة من التحالف".
ووفق المتحدث لم يسجل سقوط أي إصابات ولا يمكننا تأكيد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ، لكنّها أُطلقت من اليمن وكنت تتّجه شمالاً على طول البحر الأحمر.
وأضاف: "كان ردّنا الدفاعي هو الردّ الذي كنّا سنتّخذه في مواجهة أيّ تهديد مماثل في المنطقة".
وتابع: "لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا الأوسع في المنطقة وردع التصعيد الإقليمي وتوسّع النزاع الذي بدأ بهجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين".
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