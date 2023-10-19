الصفدي: كلّ المؤشرات أن الأسوأ قادم

Advertisement

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تخشى أن يكون الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، مع عدم وجود أي مؤشرات على نجاح جهود التهدئة.وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أن "الحرب سيكون لها تبعات خطيرة". ودعا إلى حماية المنطقة من خطر اتساعها.وقال: "كل المؤشرات أن الأسوأ قادم... والكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة".