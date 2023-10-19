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عربي-دولي

الصفدي: كلّ المؤشرات أن الأسوأ قادم

Lebanon 24
19-10-2023 | 19:19
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تخشى أن يكون الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، مع عدم وجود أي مؤشرات على نجاح جهود التهدئة.
وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أن "الحرب سيكون لها تبعات خطيرة". ودعا إلى حماية المنطقة من خطر اتساعها.
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وقال: "كل المؤشرات أن الأسوأ قادم... والكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة".
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