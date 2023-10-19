بايدن لن يرسل القوات الأميركية إلى أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيوجه إلى الكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.وأكد بايدن في كلمة مصورة، يوم الخميس، أنه سيوجه الطلب إلى الكونغرس، مشيراً إلى أن "ضمان نجاح إسرائيل وأوكرانيا يتسم بأهمية حيوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي"، رغم أنه قد يبدو أن تلك النزاعات تحدث بعيدا".وقال بايدن إن "الولايات المتحدة وشركاءها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "ذلك سيفيد المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء".وأكد أن إحدى أولوياته تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أولوية أعلى من أمن الأمريكيين الذين يحتجزون كرهائن".وبشأن أوكرانيا، شدّد على أن واشنطن لن توقف المساعدات لكييف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا معدات من المخزونات وستتم صناعة المزيد من المعدات الجديدة لتلبية احتياجات الولايات المتحدة نفسها.وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى لصدام عسكري مع روسيا في أوكرانيا"، مؤكدا من جديد أنه "لن يرسل القوات الأميركية إلى أوكرانيا". وأضاف أن "أوكرانيا تطلب المساعدة فقط".