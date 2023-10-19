بايدن: ملتزمون بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

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وأكد الرئيس الأميركي، أن إدارته لن تتخلى عن دعم جهود حل الدولتين، مذكرا بأن سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء، و أنه لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء.



وأعلن بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".



وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا". قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن أكثر من ألف وثلاثمئة شخص قتلوا خلال هجمات حماس في السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وأضاف أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن بلاده ملتزمة بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم.وأكد الرئيس الأميركي، أن إدارته لن تتخلى عن دعم جهود حل الدولتين، مذكرا بأن سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء، و أنه لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء.وأعلن بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وقبيل ذلك قال مصدر مطلع لرويترز إن طلب الإنفاق الإضافي الذي سيقدمه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونغرس سيتضمن 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل. وتابع المصدر أن الطلب سيتضمن أيضا عشرة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، و14 مليار دولار لأمن الحدود، وسبعة مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.



ووصف الرئيس الأميركي حركة حماس الفلسطينية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما "يشتركان في سعيهم لتدمير الديمقراطية"، متهما إيران بدعم روسيا في أوكرانيا ودعم حركة حماس في غزة.



وقال بايدن في كلمته "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأفعالها لا تسلب الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم". وذكر أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد له على حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير مصيرهم.



وبينما أكد بايدن أن بلاده لا يمكنها التخلي عن السلام أو حل الدولتين، فقد شدد على أن واشنطن ستتأكد "من أن تعلم الأطراف العدائية في الشرق الأوسط أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى". (العربية)