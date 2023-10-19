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إسرائيل تواصل قصف غزة.. وإليكم آخر حصيلة للهجمات

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:12
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، عن استشهاد 21 شخصا وإصابة أكثر من 79 آخرين في قصف إسرائيلي لمنازل في خان يونس، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، بأن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 3859 شهيداً و13300 مصابا، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في حكومة حماس إن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.
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وفي بيان أفادت الوزارة أن الغارة تسببت "بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى" في حرم كنيسة الروم الارثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة.
 
وتجدد، الخميس، القصف الصاروخي من قبل حماس على عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى سقوط صاروخين داخل سديروت. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة رعيم العسكرية وموقع صوفا في غلاف غزة بالصواريخ والهاون.
 
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الفلسطيني بسقوط عدد من القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، فيما يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى نحو 3800، منذ بدء القصف في 7 تشرين الأول.
 
ورداً على الضربات الاسرائيلية، قالت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم، إنها قصفت مدينة عسقلان جنوب إسرائيل برشقة صاروخية.
 
 
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